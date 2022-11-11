Исследование: 2% казанцев утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год

42% казанцев считают оптимальной продолжительностью новогодних каникул утвержденные 8 дней — с 1 по 8 января 2023 года. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

2% утверждают, что готовы обойтись без отдыха на Новый год. Отдыхать от 1 до 3 дней хотели бы 14% респондентов, от 4 до 6 дней — 10% опрошенных.

9% казанцев назвали идеальной продолжительностью новогодних каникул 7—8 дней отдыха. 17% хотят отдыхать больше: 6% — от 10 до 13 дней, 11% — 2 недели.

Фото: Максим Платонов

В январские праздники жители Казани будут отдыхать восемь дней, рассказали в Минтруда Татарстана. Дни с 1 по 6 января и 8 января — новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово.

Согласно производственному календарю на 2023 год, всего в следующем году будет 244 рабочих дня, выходных — 121 день, включая 17 нерабочих праздничных дней.

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