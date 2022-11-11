За сутки в Татарстане зафиксировали 110 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За последние сутки коронавирус выявили у 110 жителей Татарстана. Всего на 11 ноября в республике зарегистрировано 188 811 случаев заражения COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.



Госпитализировали за сутки 36 пациентов. Выздоровели за это время 103 татарстанца. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 185 744 жителя республики.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не выявили. Всего от него умерли 2 005 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 ноября читайте в подборке интернет-газеты.

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