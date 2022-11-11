В Татарстане сократилось число аварий с участием детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — октябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали более 300 ДТП с участием детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 15, рассказал начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

— Что касается детского дорожно-транспортного травматизма, всего произошло 364 ДТП, в которых погибли 11 детей и ранены 384. Хоть мы и говорим, что снижение и дорожно-транспортных происшествий, и раненных, но, к сожалению, количество погибших остается на уровне прошлого года, — сообщил он.

Из-за нарушений правил дорожного движения произошло 289 аварий с участием детей, добавил Рустем Гарипов. В них погибли 10 человек, травмы получили 310 несовершеннолетних.

— По неосторожности самых детей — 110 ДТП. Погибших двое и 11 пострадали, — сообщил Рустем Гарипов.

Скриншот трансляции

С участием детей-пассажиров произошло 130 ДТП, что на 26 меньше, чем за январь — октябрь 2021 года. В них погибли шесть человек, 150 получили различные травмы.

Всего в Татарстане за январь — октябрь 2022 года произошло 2 760 ДТП, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них 256 человек погибли, 3 386 — получили травмы.



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Татьяна Демина