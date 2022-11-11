Исследование: в мире сократилось количество мультимиллионеров

По всему миру наблюдается сокращение числа людей, обладающих сверхвысоким состоянием (от 30 миллионов долларов) — по итогам первого полугодия года оно сократилось на 6%, до 392,4 тыс. человек. Такая ситуация произошла впервые с 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.



Общее состояние долларовых миллионеров сократилось на 11%, до $41,8 трлн. По данным аналитиков, причины кроются в проблемах в глобальной экономике и росте геополитической напряженности.

Из доклада следует, что самое значительное снижение числа мультимиллионеров произошло в Северной Америке — 9,7%. А вот в Азии сокращение невелико — 3,9%. В Европе сокращение составило 6,9%.

Фото: pixabay.com

Тем не менее, в исследование подчеркивается, что снижение числа сверхбогатых людей зафиксировано во всех странах, кроме Китая. Из стран, где проживает наибольшее число мультимиллионеров, увеличение их количества зафиксировано только там — на 2,3%.

Интересная ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке и в Латинской Америке — только в этих двух регионах число мультимиллионеров выросло — 7,4% и 5,1% соответственно. Эксперты объясняют, что это связано с тем, что в этих регионах больше всего стран, где часть миллионеров зарабатывает на доходах от добычи полезных ископаемых, нефти и газа — а в 2022 году цены на данные ресурсы значительно подросли.

С начала года богатейшие бизнесмены из России, входящие в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), в общей сложности потеряли $83,4 миллиарда, много это или мало — в подсчетах «Реального времени». На сегодняшний день в рейтинг включены 25 россиян с состоянием в $299,63 миллиарда. Всего в него входят 500 богатейших людей мира.

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Илина Хакимова