В Апастовском районе Татарстана насмерть сбили пешехода, который шел по проезжей части

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Апастовском районе Татарстана сбили 59-летнего пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В нарушение ПДД у него не было при себе световозвращаюших элементов.



Пешехода сбил автомобиль Lada Granta, за рулем был 31-летний водитель, сообщили в Госавтоинспекции республики.

В ГИБДД по Татарстану напомнили, что использование световозвращающих элементов более чем в 6,5 раза снижает риск наезда на пешехода:

— Без СВЭ при ближнем свете фар пешеход заметен на расстоянии 50 м, а со световозвращателями на расстоянии до 200 м. При дальнем свете фар без световозвращателя пешеход будет виден на расстоянии 100 м, а при их использовании на расстоянии 350 м.

Фото: ГИБДД по Татарстану

В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения вахтового автобуса НефАЗ и грузовика КАМАЗ на территории ОЭЗ «Алабуга» в Елабужском районе. Предположительно ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем грузовика, когда он перестраивался в соседний ряд.

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Маргарита Головатенко