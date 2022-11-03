Илон Маск пообещал восстановить инструменты по модерации контента в Twitter

Американский предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск пообещал восстановить инструменты по модерации контента в социальной сети уже на этой неделе, сообщает Bloomberg.



Бизнесмен взял на себя обязательство по восстановлению инструментов во время виртуальной встречи с главами ведущих организаций США по вопросам расовой справедливости.

28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско. Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.

Маск во вторник предложил ввести плату в $8 в месяц за верификацию — голубой значок, доказывающий подлинность учетной записи в одноименной соцсети.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко