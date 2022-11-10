Среднедушевой доход населения Зеленодольского района Татарстана вырос на треть

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Зеленодольском районе Татарстана среднедушевой доход населения за 5 лет вырос почти на треть (32%). Если в 2017 году он оценивался в 21 460,6 рубля, то в 2021-м он составил 28 306,5 рубля.

Рост среднедушевого дохода населения с 2017-го по 2019-й наблюдался год от года — 2018-м он составлял 23 672,2 рубля, в 2019-м — 25 798,9 рубля. Однако в пандемийном 2020-м показатель составил 24 865,3 рубля, что на 3,6% меньше, чем в 2019-м.

Фото: Татарстанстат

Выросла за 5 лет в Зеленодольском районе Татарстана и среднемесячная зарплата работников организаций. Она увеличилась почти на 39% — с 26 143 рублей в 2017-м до 36 252 рублей в прошлом году.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата за август в Татарстане составила 50 314 рублей. В целом за первые восемь месяцев 2022 года средний заработок жителей республики составил 49 989 рублей — это на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина