Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщила руководитель некоммерческой организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.
— Погиб Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области. Информация точная, знаю лично. ДТП. Обстоятельства — позже, — приводит сообщение «Интерфакс».
Информацию о гибели Стремоусова подтвердили и в пресс-службе администрации региона. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Нескольким позднее Минздрав Херсонской области сообщил, что выясняет состояние Кирилла Стремоусова. В ведомстве заявили, что информация о его гибели не является официальной.
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