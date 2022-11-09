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Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП

16:23, 09.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Фото: скриншот/youtube.com

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщила руководитель некоммерческой организации «Добро мира — Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

— Погиб Кирилл Стремоусов, замгубернатора Херсонской области. Информация точная, знаю лично. ДТП. Обстоятельства — позже, — приводит сообщение «Интерфакс».

Информацию о гибели Стремоусова подтвердили и в пресс-службе администрации региона. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Нескольким позднее Минздрав Херсонской области сообщил, что выясняет состояние Кирилла Стремоусова. В ведомстве заявили, что информация о его гибели не является официальной.

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Маргарита Головатенко
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