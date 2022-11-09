В Казани установят мемориальную доску в честь народного артиста России Станислава Говорухина

В Казани установят памятную доску в честь кинорежиссера, народного артиста России Станислава Говорухина, такое постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Мемориальную доску установят на фасаде здания по улице Кремлевской, д. 4/5. Там на русском и татарском языках появятся надписи:

— В этом здании в 1953—1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин.

Фото: kremlin.ru

О возможной установке мемориальной доски в честь кинорежиссера сообщалось в августе этого года, проект подготавливал Минкульт республики. Тогда проект проходил антикоррупционную экспертизу.



Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники. Он умер 14 июня 2018 года в санатории «Барвиха» после тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении нескольких лет. Станислав Говорухин был не только актером и режиссером, он занимался политической и общественной деятельностью.

Хотя артист и уроженец Пермского края, казанцы вполне могут назвать его своим земляком, так как в свои юные годы он учился и проживал в столице Татарстана. Он окончил факультет геологии КГУ и около года пробыл в различных экспедициях.

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Маргарита Головатенко