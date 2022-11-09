Бывший руководитель ФСКН России Виктор Черкесов умер на 73-м году жизни

Фото: телеграм-канал депутата Александра Хинштейна

Ушел из жизни экс-руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), бывший полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, генерал-полковник Виктор Черкесов, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



— Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО. Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память! — говорится в сообщении.

Фото: commons.wikimedia.org — Виктор Черкесов с президентом России Владимиром Путиным

Виктор Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Служил в армии, в 1973—1975 годах работал в прокуратуре. С 1975 года в органах государственной безопасности — оперуполномоченный, следователь, начальник отделения, заместитель, начальник отдела, начальник следственной службы Ленинградского управления КГБ СССР.

В 1992—1998 годах начальник УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член коллегии ФСБ России.

С 1998 года первый заместитель директора ФСБ России Владимира Путина (через месяц после назначения последнего). Впоследствии Черкесова называли близким его соратником.

Весной 2000 года участвовал в президентской избирательной кампании Владимира Путина, работал в его предвыборном штабе.

С мая 2000 года полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. В 2000—2003 годах член Совета Безопасности.

11 марта 2003 года указом президента назначен председателем образованного Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль), в 2004 году переименованного в ФСКН — ее директор по 12 мая 2008 года; по этой должности 20 октября 2007 года был назначен председателем Государственного антинаркотического комитета.

12 мая 2008 года назначен руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка). 11 июня 2010 года указом президента освобожден от должности и отправлен в отставку.

23 сентября 2011 года стало известно, что Виктор Черкесов вошел в федеральный список КПРФ на выборах в Государственную думу.

Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества независимых государств.

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Максим Кокунин