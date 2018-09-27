Facebook презентовала шлем виртуальной реальности Oculus Quest

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Компания Facebook представила шлем виртуальной реальности под названием Oculus Quest.

Устройство является первой многофункциональной системой, с помощью которой пользователь сможет смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него «как и в материальном мире».

Как сообщается на сайте Facebook, шлем с 64 Гб встроенной памяти поступит в реализацию весной 2019 года и будет продаваться за $399. Также с выходом гаджета будут доступны для приобретения около 50 игр.

Ранее стало известно, что Facebook к 2020 году полностью перейдет на возобновляемую энергию.