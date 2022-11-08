«Казаньоргсинтез» занял третье место на фестивале «Наше время — Безнен заман»

Фото: Максим Платонов

В Казани состоялся финал юбилейного X открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Третье место фестиваля в общекомандном зачете завоевала команда казанского предприятия СИБУРа.

«Казаньоргсинтез» отличился сразу в нескольких номинациях, в копилке КОСа вторые места в трех направлениях: «Музыка», «Минута славы», «Визитка-презентация» и третье место в номинации «Вокал» (малые формы). А на гала-концерте команду предприятия представлял ансамбль «Күчтәнәч», который великолепно исполнил песню на татарском языке «Йөр син безнең урамнарда». Всего от «Казаньоргсинтеза» на фестивале участвовали 25 сотрудников.

Поздравил номинантов президент республики Рустам Минниханов.

—Мы начали понимать, что человек труда — самое главное для государства. Сейчас идет специальная военная операция. Часть наших бойцов уже находится в зоне боевых действий. И результат будет зависеть в том числе от работы предприятий, фабрик, заводов. Вы представляете Татарстан, мы на вас опираемся. Фестиваль «Безнен заман» — гордость республики, — отметил он в своем выступлении.

Участники фестиваля — это простые слесари, лаборанты, электромонтеры и аппаратчики — яркие представители рабочих профессий. Марат Фаттахов, капитан команды «Казаньоргсинтеза», рассказал, что фестиваль «Безнен заман» — самое ожидаемое событие года для всех участников

— «Безнен заман» — это большой праздник для всех нас. Мы ежегодно принимаем в нем участие и занимаем призовые места. А самое главное, этот фестиваль объединяет коллектив и способствует сохранению наших традиций. Со сцены фестиваля мы можем ежегодно демонстрировать ценности нашего предприятия на всю республику. Фестиваль только завершился, мы уже скучаем по нему. Есть идеи на следующий сезон. Спасибо руководству, которое всегда идет нам навстречу, помогает и поддерживает творческое начало сотрудников, — отметил он.

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Насколько важно творческое развитие коллектива, подчеркнул и председатель профсоюза СИБУРа Вячеслав Харитонов.

— В этом году в ноябре исполняется год с момента объединения двух компаний — ТАИФа и СИБУРа. Я впервые присутствую на этом мероприятии. Знаю, что оно очень значимо для республики. СИБУР уделяет большое внимание творческому развитию коллектива. Изюминка под названием «Безнен заман» точно остается в нашей компании, — поделился он впечатлениями от фестиваля.

Всего в этом году в фестивале «Наше время — Безнең заман» участвовали 187 организаций и предприятий из 43 муниципальных районов республики.