За восемь месяцев рождаемость в Татарстане упала на 10,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за восемь месяцев 2022 года на свет появилось 24 096 детей. Это на 10,5% меньше, чем за январь — август прошлого года, следует из данных Росстата.

По количеству рожденных за восемь месяцев Татарстан занимает 2-е место среди регионов ПФО. На первой строчке Башкирия, где за это время родилось 24 383 ребенка. Рождаемость там сократилась на 7,1%.

Снижение рождаемости по итогам первых восьми месяцев этого года зафиксировано во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она сократилась в Кировской области. Там за январь — август родились 6 022 ребенка — на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Рождаемость в Татарстане снижается семь месяцев подряд, подсчитало «Реальное время». Единственный месяц 2022 года, когда зафиксировали увеличение показателя, — январь.

В августе 2022 года в Татарстане на свет появилось 3 232 новорожденных. Это на 10,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



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Татьяна Демина