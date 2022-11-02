Рейсы из Казани в Тегеран отменили из-за низкого спроса

Nordwind отменил рейсы из Казани в Тегеран из-за отсутствия интереса к данному направлению. Об этом сообщает портал Tourdom со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что первый самолет должен был отправиться в Тегеран сегодня, однако запуск маршрута решили перенести на 28 марта 2023 года.

Рейс заменили на дополнительную частоту маршрута Казань — Бишкек. Таким образом, Nordwind будет летать из столицы Татарстана в Киргизию 2 раза в неделю.

Фото: realnoevremya.ru

В сентябре сообщалось, что из столицы Татарстана запустят авиарейсы в Белград, Тель-Авив и Тегеран. Полеты в Сербию будут выполняться дважды в неделю. Авиакомпания Red Wings прорабатывает запуск рейса из Казани в Тель-Авив.

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Максим Кокунин