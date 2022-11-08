В Татарстане отремонтировали участок автодороги Куркачи — Верхняя Ия

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Татарстане продолжается ремонт автомобильных дорог в рамках проекта национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает ведомство республики.

Выполнен ремонт автомобильной дороги Куркачи — Верхняя Ия в Высокогорском муниципальном районе Татарстана. Протяженность ремонтируемого участка составила 3 км. Объект ввели в эксплуатацию.

На объекте осуществили работы по устройству новой дорожной одежды и регенерации, устройству нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также выполнены мероприятия по укреплению обочин щебнем и нанесению дорожной разметки.

В 2022 году общий объем финансирования дорожных работ в Татарстане превысит 190 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».



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Илина Хакимова