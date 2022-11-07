Банк России предложил установить минимальные требования к страхованию банковских карт и бытовой техники

Банк России предложил установить минимальные требования к страхованию банковских карт от мошеннических списаний и бытовой и электронной техники — от кражи или повреждения.



Регулятор отмечает, что у этих видов страхований низкий уровень выплат при высокой доле отказов. В такие страховки включается защита от рисков, хотя при их реализации клиенту и так положена компенсация. Зато из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски.

— Чтобы этого не происходило, Банк России планирует установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис. Так, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты, кражи или повреждения имущества, — указали в ЦБ.

Сейчас срок на выплату возмещения по таким страховкам не регламентирован и бывает необоснованно долгим. Регулятор предлагает ограничить его 30 днями и установить обязательные требования к раскрытию информации.

Также Банк России предложил рассмотреть возможность выпуска традиционных финансовых инструментов в виде цифровых прав. Речь идет о традиционных финансовых инструментах, таких как неэмиссионные ценные бумаги, а также облигации, задолженности третьих лиц и т. п.

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Маргарита Головатенко