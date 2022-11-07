Владимир Путин лично обсудит с россиянами ситуацию с поддержкой мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует лично обсудить с гражданами России, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных, сообщает ТАСС.

— Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь, — сказал он во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей в понедельник.

Глава государства попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Он обратил внимание, что важно собрать «массив материалов и вопросов, которые подлежат решению».

Фото: realnoevremya.ru

В начале ноября Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей военнослужащим, проходящим службу по контракту в вооруженных силах страны.

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Маргарита Головатенко