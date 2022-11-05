Президент Татарстана поручил контролировать состояние дорог зимой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства республики поручил министерствам обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог в зимний период.



Министерству транспорта и дорожного хозяйства, Министерству строительства и ЖКХ, главам муниципальных образований совместно с подведомственными организациями поручено обеспечить надлежащее содержание автомобильных дорог и объектов уличной сети, дворовых территорий, сформировать резервы сил и средств для оперативного реагирования на возможные критические погодные условия.

— В зоне особого контроля должны быть вопросы предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечение условий для бесперебойного проезда школьных и пассажирских автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных машин и другой спецтехники. Нужно своевременно информировать население об изменениях погодных условий и дорожно-транспортной обстановке, — отметил Рустам Минниханов.

Сегодня Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства республики заявил, что осенне-зимний период ставит целый ряд задач по обеспечению безопасности граждан. Он поручил Минстрою РТ, главам городов и районов, руководителям предприятий энергетики ЖКХ взять на особый контроль возможные риски и быть готовыми к оперативному реагированию на аварийные ситуации.



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Маргарита Головатенко