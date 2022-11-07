Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья в 2022 году

Татарстан занял 15-е место в рейтинге регионов по доступности аренды жилья в 2022 году. Такие данные приводят эксперты агентства «РИА рейтинг».

Доля семей, для которых аренда квартиры в республике является доступной, составляет 46,3%. При этом уточняется, что семейный доход, необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, должен быть на уровне 71,5 тысячи рублей.

Лидером рейтинга является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей 69,6%. На втором и третьем местах — Чукотка и Ханты-Мансийский автономный округ с долями 59,1% и 56,7% соответственно. Также в числе лидеров: Санкт-Петербург (55%), Магаданская область (54,8%) и Кемеровская область (54,1%).

Отмечается, что в числе регионов, где доступность превышает 50%, много тех, которые в значительной степени специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых. Их лидерство объясняется высокими зарплатами, а также большим объемом жилого фонда.

Наименьшей доступностью характеризуется Кабардино-Балкария с долей семей в 15,4%. Также низкий уровень показали Чечня (17%), Севастополь (17,7%), Ингушетия (19,3%), Калининградская область (19,5%) и Дагестан (20,1%).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что Татарстан оказался на 62-м месте в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.

Доля семей в республике, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2022 году, составляет 25,5%. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 2,6% — в 2021 году 28,1% татарстанских семей могли позволить приобрести жилье в ипотеку.

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Максим Кокунин