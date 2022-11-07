Объем строительных работ в Татарстане достиг 328 миллиардов рублей

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года объем затрат на строительные работы составил 328,7 миллиарда рублей. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных официальной статистики.

В сентябре объем строительных работ оценили в 59 миллиардов рублей. Это на 22,5% больше уровня аналогичного месяца прошлого года и на 1,1% больше показателя августа текущего года.

Организациями, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, за январь — сентябрь 2022-го выполнено строительных работ на 117,8 миллиарда рублей. Это почти на треть — 29,7% — больше, чем за три квартала прошлого года.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане за первые три квартала 2022 года построили чуть более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина