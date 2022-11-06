Российские войска уничтожили гаубицу ВСУ, из которой обстреливалась ЗАЭС

Фото: скриншот видео Минобороны России

Украинские военные за сутки выпустили по Энергодару и Запорожской АЭС 15 крупнокалиберных снарядов, ответным огнем российские военнослужащие уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б». Об этом сообщает Минобороны России.

Также в районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Красноармейск в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины.

О ситуации по направлениям:

На Купянском направлении батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское. Ударами авиации, тяжелых огнеметных систем, артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены.

батальонная тактическая группа ВСУ, усиленная формированием националистов, пыталась атаковать позиции российских войск на узком участке фронта в направлении населенного пункта Новоселовское. Ударами авиации, тяжелых огнеметных систем, артиллерии и активными действиями российских войск, подразделения противника остановлены. На Красно-Лиманском направлении ВСУ атаковали двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка и Ямполовка. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей.

ВСУ атаковали двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка и Ямполовка. В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено до 250 украинских военнослужащих и националистов, два танка, четыре боевые бронированные машины, РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка и 12 автомобилей. На Южно-Донецком направлении огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка. Уничтожено до 70 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США.

огнем российской артиллерии и активными действиями штурмовых групп нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Новомихайловка и Времевка. Уничтожено до 70 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, четыре пикапа и две гаубицы М777 производства США. На Николаево-Криворожском направлении противник силами до мотопехотной роты дважды атаковал позиции в направлении населенных пунктов Саблуковка и Пятихатки Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 8 боевых бронированных машин и 10 автомобилей.

Фото: скриншот видео Минобороны

Позавчера в направлении населенных пунктов Плошанка и Червонопоповка вооруженные силы Украины в очередной раз предприняли безуспешную попытку наступления и потеряли около 90 военнослужащих убитыми и около 60 — ранеными.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли четыре танка, шесть БМП и 12 автомобилей. Атаки проводились силами двух усиленных мотопехотных батальонов.

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Максим Кокунин