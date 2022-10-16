Сегодня в Танковое училище приезжал автобус из Челнов с желающими посетить мобилизованных

Сегодня из Набережных Челнов к Танковому училищу приезжал автобус с желающими посетить военнообязанных, которые находятся в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.

В Танковое училище и на полигон в воскресенье, выходной в мобильном пункте день, отправились 17 семей — всего 34 человека.

Глава Автозаводского района Винер Харисов отметил, что специалисты посетили все семьи, где есть мобилизованные граждане, для того, чтобы помочь решить организационно-правовые вопросы. «Создана горячая линия для поддержки семей мобилизованных, если нужна помощь, стараемся оказать. Многим семьям нужна только моральная помощь, ее тоже стараемся оказать».

Фото: realnoevremya.ru

Первая отправка мобилизованных граждан состоялась 24 сентября в Набережных Челнах. 29 сентября президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.



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Максим Кокунин