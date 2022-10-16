Сегодня в Танковое училище приезжал автобус из Челнов с желающими посетить мобилизованных
Сегодня из Набережных Челнов к Танковому училищу приезжал автобус с желающими посетить военнообязанных, которые находятся в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии автограда.
В Танковое училище и на полигон в воскресенье, выходной в мобильном пункте день, отправились 17 семей — всего 34 человека.
Глава Автозаводского района Винер Харисов отметил, что специалисты посетили все семьи, где есть мобилизованные граждане, для того, чтобы помочь решить организационно-правовые вопросы. «Создана горячая линия для поддержки семей мобилизованных, если нужна помощь, стараемся оказать. Многим семьям нужна только моральная помощь, ее тоже стараемся оказать».
Первая отправка мобилизованных граждан состоялась 24 сентября в Набережных Челнах. 29 сентября президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым