Омбудсмен ДНР: в украинском плену находятся около 250 военнослужащих из республики

Фото: кадр видео Минобороны России

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила, что около 250 военнослужащих из ДНР продолжают оставаться в украинском плену. Власти региона работают над их возвращением, сообщает ТАСС.

— Порядка 250 военнослужащих ДНР еще находятся в украинском плену. Работа по пленным ведется беспрерывно, работает горячая линия, мониторятся полностью все социальные сети, потому что мы знаем, что украинские военные могут выкладывать определенные видео. Мы их все сохраняем, чтобы была доказательная база нахождения человека в плену, — рассказала Морозова.

Она также отметила, что согласно закону об обращении граждан, родственники должны подать заявление о пленном. Сейчас аппарат при получении информации о нахождении военнослужащего в плену инициирует включение его в необходимые в списки без заявления родных для ускорения процедуры.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 107 российских военных, которым в плену грозила смертельная опасность.

На прошлой неделе глава Донецкой республики Денис Пушилин сообщил, что Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50».



— Украине отдаем в основном ВСУшников. Свободу получают наши 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики. Ждем ребят дома, — говорится в сообщении.

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной проходил 17 октября. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории Украины удалось вернуть 110 человек. С российской стороны были переданы 108 служащих в ВСУ женщин. Еще две добровольно отказались возвращаться, пожелав остаться в России.

Еще неделей ранее на родину после переговоров были возвращены 20 российских военных.

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Максим Кокунин