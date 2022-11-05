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Больше половины жителей Казани не хочет уезжать из России

15:49, 05.11.2022 2
Больше половины жителей Казани не хочет уезжать из России
Фото: realnoevremya.ru

Каждый второй житель Казани предпочтет остаться в России, согласно данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

51% экономически активных жителей столицы Татарстана остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 8% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 4% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии.

Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 62% против 38% соответственно. Из иностранных государств Италия, Испания или Турция чаще привлекают женщин. США и Канада больше по нраву мужчинам.

Россияне после объявления о частичной мобилизации начали уезжать из страны. глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявлял, что покинувшие страну россияне, не нарушившие закон, могут вернуться в любое время.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    У нас комфортный регион, развивается активно, власти стараются. Плюс не такой бешеный ритм как в Москве, поэтому нет смысла уезжать
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  • Анонимно 05 ноя
    Остальная половина уехала?)
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