В Татарстане перевыполнили план по вводу жилья на 7,3% — в лидерах Лаишевский и Тюлячинский районы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

План по вводу жилья перевыполнили 28 из 45 муниципалитетов Татарстана

В Татарстане перевыполнили план по вводу жилья на 7,3%, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов. На данный момент введено 2,95 млн кв. метров жилья, тогда как план на весь 2022-й составлял 2,7 миллиона «квадратов».



На индивидуальное жилищное строительство приходится 2,1 миллиона квадратных метров, на многоквартирное инвестиционное жилье — 747 тыс. кв. метров, на дома по социальной ипотеке — 105,8 тыс. кв. метров.

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Согласно данным Минстроя Татарстана, план по вводу жилья перевыполнили 28 из 45 муниципалитетов республики. Меньше всего жилья на данный момент ввели в Агрызском районе — 6,1 тысячи «квадратов», тогда как запланировано 18 тысяч, или 34,2%. В Казани построили 841,1 тысячи «квадратов», или 88% от запланированных 956 тысяч, в Набережных Челнах — 252,6 тысячи «квадратов», или 76,6% из запланированных 330 тысяч.

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В пяти районах Татарстана ввод жилья перевыполнили более чем на 50%. Это:

Лаишевский район: ввели 339,4 тысячи «квадратов», планировали — 180 тысяч «квадратов» (перевыполнение на 88,6%);

Тюлячинский район: ввели 9,2 тысячи «квадратов», планировали — 5 тысяч (перевыполнение на 84,1%);

Высокогорский район: ввели 196,5 тысячи «квадратов», планировали — 120 тысяч (перевыполнение на 63,8%);

Тукаевский район: ввели 184,4 тысячи «квадратов», планировали — 115 тысяч (перевыполнение на 60,4%);

Лениногорский район: ввели 23,4 тысячи «квадратов», планировали — 15 тысяч (перевыполнение на 56,3%).

«В этом году будет введено тоже более 3 миллионов квадратных метров жилья»

Напомним, в Татарстане за прошлый год впервые ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Цифра оказалась на 12,8% больше запланированного объема.



Таких показателей удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию индивидуальные дома общей площадью 2,1 млн кв. метров, а также 791,5 тыс. кв. метров инвестиционного многоквартирного жилья и 150,6 тыс. кв. метров жилья по социальной ипотеке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целом за последние 15 лет республика увеличила ввод жилья в два раза, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на форуме «100% Татарстан».

— Объем жилья, который будет введен в 2022 году он, по правилам, не может быть меньше, чем введено в предыдущем, поэтому в этом году будет введено тоже более 3 миллионов квадратных метров жилья, — рассказал он.

Дарья Пинегина