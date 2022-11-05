Над пригородом Казани заметили Ту-214

Над пригородом Казани летает самолет Ту-214, об этом сообщили «Реальному времени» очевидцы. Производство этой модели началось на Казанском авиазаводе в конце октября для коммерческих поставок авиакомпаниям в 2023 году.



Самолет заметили над Пестречинским районом Татарстана — он летел в сторону в сторону аэродрома в Высокогорском районе. Ранее самолет Ту-214 видели над казанским поселком Дербышки.

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027—2030 годах — по 20.



Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» выступила заказчиком строительства четырех самолетов Ту-214.

В сентябре «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также подписали соглашение о приобретении 339 самолетов отечественного производства, в том числе 40 Ту-214, производящихся на Казанском авиазаводе имени Горбунова.



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Маргарита Головатенко