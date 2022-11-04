Ирек Зиннуров награжден медалью Минкультуры России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Знаменитый российский ватерполист, президент СК «Синтез», призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров награжден медалью Министерства культуры России. Праздничная церемония прошла в российском посольстве в Азербайджане, где он возглавляет отделение Россотрудничества.

— Большая честь для меня получить ведомственную награду Министерства культуры. Эта медаль не только моя, но и всего коллектива Русского дома в Баку. Благодарим за высокую оценку нашей работы и будем дальше стараться созидать во благо нашей страны, — отметил Ирек Зиннуров.

Из рук российского посла он получил медаль «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821—2021», которая была учреждена в честь 200-летия со дня рождения Федора Михайловича.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в начале апреля этого года в Казани прошла презентация издания «Синтез водного поло», автором которого является Ирек Зиннуров. Одним из ее героев является воспитанник «Синтеза», а ныне министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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Артем Гафаров