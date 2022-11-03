Начальник главка МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин оценил изменения на «Казаньоргсинтезе»

Фото: СИБУР

Начальник ГУ МЧС РФ по РТ Рафис Хабибуллин с рабочим визитом посетил казанское предприятие СИБУРа.

Обзорную экскурсию по «Казаньоргсинтезу» для него провел генеральный директор предприятия Айрат Сафин. Начальнику татарстанского главка МЧС России показали промышленную площадку и модернизируемые мощности. Делегация МЧС осмотрела объекты, возводимые в рамках инвестиционных проектов. Кроме того, гости ознакомились с реализацией программы демонтажа. В настоящий момент на заводах КОСа ведутся работы по демонтажу неиспользуемых строений и выведенных из эксплуатации установок. Программа призвана не только освободить пространства для новых проектов, но и повысить безопасность на промышленной площадке «Казаньоргсинтеза».

Основное внимание в ходе визита было уделено изменениям в сфере промышленной безопасности и охраны труда на предприятии, произошедшим за последний год. За этот период предприятие получило заключение государственных надзорных органов о готовности к действиям по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефтепродуктов. Айрат Сафин рассказал, что на «Казаньоргсинтезе» появились «комиссары безопасности» из числа сотрудников. Внедрена практика их привлечения к выполнению остановочных ремонтов для повышения безопасности работ. В целях повышения прозрачности и предупреждения несчастных случаев внедрен процесс регистрации и расследования микротравм. Также сейчас активно вводится комплексная система риск-менеджмента, в которой в числе прочих прорабатываются производственные риски и меры по их минимизации.

Глава республиканского чрезвычайного ведомства оценил уровень развития предприятия, ход реализации инвестпроектов и инициативы в сфере безопасности.

— МЧС и «Казаньоргсинтез» тесно сотрудничают в сфере безопасности много лет. Вложения, которые предприятие делает в собственную безопасность, — это вложения и в безопасность города. Уникальная техника и специалисты, которые защищают завод, не раз спасали объекты за его пределами. Но это только одна сторона вопроса. Мы бываем на «Казаньоргсинтезе» регулярно и видим, как идет развитие системы промышленной безопасности, как применяются современные подходы и технологии. Сегодня нам продемонстрировали новый системный подход к оценке рисков, который привнесла компания СИБУР, работу на предупреждение опасностей. Мы всячески приветствуем такие изменения и поддерживаем любые начинания в этом направлении, — отметил Рафис Хабибуллин.