В Татарстане 4 ноября ожидается гололедица на дорогах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в пятницу, 4 ноября, ожидается гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.



Гололедица ожидается на дорогах местами с 18 часов 3 ноября до 18 часов 4 ноября. В Казани возможна ночью и утром.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По прогнозу синоптиков, 4 ноября в регионе местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а также умеренный северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +1... -4 градуса, в восточных районах — до -8 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +3... -1 градус.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, на востоке — с прояснениями, на западе — мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +3... -1°С.



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Маргарита Головатенко