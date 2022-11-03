В Татарстане зарегистрировали 136 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 136 случаев заражения коронавирусом, 32 человек госпитализировали. За весь период пандемии в республике подтвердился 187 871 случай COVID-19.

По данным оперштаба России, за минувшие сутки в Татарстане вылечились 159 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 184 596 человек.

Умерли за весь период 2 005 заболевших. За сутки летальных случаев зарегистрировано не было.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко