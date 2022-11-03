Суд Татарстана отказался признавать банду, но посадил лидера «Третьевских» на 13 лет

В Верховном суде Татарстана оглашена финальная часть приговора 17 фигурантам казанской бригады «Третьевские», обвинявшимся в серии вымогательств и поджогов, а также вооруженном нападении на бронированный автомобиль. Суд оправдал главного фигуранта Артура Кунаева по эпизоду создания и руководству бандой, но за другие преступления наказал 13 годами колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, сообщает с места журналист «Реального времени».

Марата Мустафина и Дениса Тимофеева приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого и особого режима соответственно. Рашида Яруллина наказали 10 годами «строгача». По 9,5 года колонии строгого режима получили Станислав Лаптев и Евгений Лагутин (его еще и оправдали за непричастностью к эпизоду грабежа), на полгода меньше — Ильназ Мубаракшин. Никиту Носова суд наказал 8 годами колонии строгого режима (судья подчеркнул — это наказание назначено ниже низшего предела), такой же срок получил Айрат Гатауллин.

Руслан Разыков получил 7,5 года колонии строгого режима, Ильшан Тагиев — на полгода меньше, его взяли под стражу в зале суда. Рамиль Рахимов приговорен к 6,5 года колонии строгого режима.

Эмилю Валиеву к наказанию по делу «Третьевских» добавили наказание по неотбытому приговору, заменив условный срок реальным, по совокупности он получил 5,5 года лишения свободы.



Александр Минеев признан виновным в незаконном обороте оружия и наказан 2 годами колонии.

Условными сроками в 1—2 года суд наказал лишь троих фигурантов — Михаила Устинова, Олима Саидова и Дениса Борисенкова. Другие фигуранты дела получили от 5 до 7,5 года колонии.

Также суд прекратил преследование фигурантов по статьям об умышленном повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). А еще взыскал моральный вред в размере 310 тысяч рублей в пользу потерпевшего Сергея Калмыкова, который предъявлял иск на 2 млн рублей.

Фото: Ирина Плотникова

Напомним, в прениях гособвинитель Наиль Уразбаев запрашивал для 14 подсудимых посадку на 170 лет. Из них — наказание в 16 лет колонии строгого режима предлагал для Кунаева. А для троих обвиняемых просил условные сроки. Большинство фигурантов настаивали на невиновности, а их защитники просили суд оценивать объективные доказательства, а не синхронно менявшиеся в ходе предварительного следствия показания двух человек — Никиты Носова и Тимура Хайруллина, пойманных по делу о крупной партии наркотиков. Первый получил статус подсудимого, второй стал потерпевшим, заявив, что был членом группировки «Третьевские», а когда решил выйти — пришлось отдать 100 тысяч рублей.

Оглашение приговора растянулось на три дня. 1 и 2 ноября судья последовательно прошелся по всем эпизодам дела, посчитав доказанными все преступления, за исключением создания вооруженной банды и участия в ней. По этому эпизоду подсудимых оправдали, но без права на реабилитацию от незаконного обвинения. Суд посчитал, что преступления совершались в составе организованной группы.

Суд согласился с версией следователей МВД и прокуратуры, что в 2016-м «Третьевские» выследили и напали на «курьеров», перевозивших 5 млн рублей в бронированном автомобиле, но до денег не добрались. Что в 2014—2019 годах «доили» бизнесменов с обочины — торговцев незамерзающей жидкостью для автомобилей, а чтобы платили — отбирали и уничтожали товар, разбивали машины, поджигали павильоны.

Сегодня оглашение должно было продолжиться в 10 часов. Однако 16 подсудимым, их адвокатам, родственникам и суду пришлось ждать больше часа, пока сотрудники подразделения БОП МВД доставят из изолятора подсудимого Никиту Носова и покурят вместе с ним во внутреннем дворике.

Ранее Носов заключил досудебное соглашение с силовиками, дал показания против себя и других фигурантов дела, и теперь для этого арестованного конвойными службами в процессе созданы особые условия — доставляют его не в автозаке, а на отдельной машине, в зале заседаний не закрывают в стеклянном «аквариуме», а сажают в зал без наручников, но под охраной конвойных. Сегодняшняя задержка с доставкой одного-единственного арестанта далеко не первая, отмечают другие участники процесса.

Приговором суда Носов признан виновным в целой серии вымогательств и грабежей, а также в покушении на наркосбыт. Следствием и судом установлено: в 2019-м он приобрел в Самаре синтетические наркотики, часть спрятал в тайниках в Набережных Челнах, остальное привез в Казань, но был задержан с поличным. При досмотре при нем обнаружили пять свертков, еще девять свертков изъяли из тайников. Общий вес изъятого потянул почти на 80 граммов. Назначенный ему восьмилетний срок защитники других фигурантов считают очень мягким.

Адвокаты подсудимых обратили внимание, что ряд важных доводов защиты вообще не получил оценки в приговоре. В частности, в итоговом документе не упоминаются данные биллинга о местонахождении мобильника ключевого свидетеля Хайруллина в районе РКБ в ночь нападения на бронированный автомобиль на улице Гвардейской. Не отражены в приговоре и его первичные показания, где лечение в больнице не упоминалось. Также, по мнению адвокатов, суд не мотивировал, по какой причине больше доверяет показаниям засекреченного свидетеля Александрова в полиции, чем его допросу в ходе судебного процесса. Хотя именно в процессе были обеспечены все условия для защиты личности свидетеля — кроме судьи, его никто из участников заседания не видел, лишь слышали в зале измененный голос.

Защитники намерены обжаловать сегодняшний приговор.

Ирина Плотникова, фото и видео автора