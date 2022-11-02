Банк Казани вошел в топ рейтинга российских банков по поддержке бизнеса

Благодаря эффективной работе с МСП Банк Казани вошел в топ рейтинга российских банков по поддержке бизнеса. По версии аналитического центра «БизнесДром», он стал 14-м среди ключевых финансовых организаций страны.

Для малого и среднего бизнеса 2022 год стал точкой роста и проверкой на прочность. Российские предприниматели оказались под давлением санкций практически с начала года. Активные компании быстро заняли новые ниши после ухода зарубежных монополистов. Со стороны правительства были реализованы программы поддержки в виде льготного кредитования совместно с российскими банками. В целом сектор МСБ в России удерживает тенденцию деловой активности в положительном русле.

Банк Казани с начала года взял ориентир на развитие продуктов для малого и среднего предпринимательства. Уже в январе был запущен цифровой портал ХОЧУКРЕДИТ.РФ, где подать заявку на кредит для бизнеса и получить решение можно за 8 часов онлайн, не отрываясь на визиты в банк. Весной для удобства работы МСБ с дружественными странами в список валют для обменных операций был добавлен китайский юань.

Подробнее о поддержке сектора МСБ и планах на будущее рассказал председатель правления Банка Казани Олег Бачурин в интервью журналу «Банковское обозрение».

Результатом деятельности Банка Казани в направлении поддержки малого и среднего бизнеса стала 14-я позиция в рейтинге лидеров сегмента МСП российской банковской системы. Ежегодный рейтинг объединяет руководителей 50 топовых банков России по активам на февраль 2022 года. Также в рейтинг входят банки, аккредитованные Корпорацией МСП, которые специализируются на работе с предпринимателями.

С критериями, формирующими позицию в рейтинге, и с самим перечнем лидеров МСП знакомьтесь подробнее на страницах журнала «Банковское обозрение», а также в интернет-издании bosfera.ru. Рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП российских банков составлен аналитическим центром «БизнесДром».



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