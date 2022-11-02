В Казани возбудили уголовное дело после рождения мертвого ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани 32-летняя женщина, которая с января по октябрь наблюдалась в различных медицинских организациях, родила мертвого ребенка. По данному факту возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. ст. 238 УК РФ (оказание медработниками услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, жизнедеятельность плода прекратилась в период с 10 по 24 октября. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным официальной статистики, в Татарстане за январь — август 2022 года умерли 76 детей в возрасте до одного года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года младенческая смертность в республике сократилась на 24,8%.



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Татьяна Демина