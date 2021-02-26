Предприниматели из РТ и других регионов попросили Мишустина не повышать утильсбор на спецтехнику

Фото: Максим Платонов (архив)

Представители бизнеса из городов России, в том числе из Казани и Набережных Челнов, направили открытое письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой не повышать утилизационный сбор на спецтехнику. Под текстом подписались руководители челнинских компаний «РегионГрупп» и «Технодом-1» и предприниматель из Казани.

«Инициатива увеличить коэффициент утильсбора в два-три раза принимается в сжатые сроки без должного обоснования и обсуждения с участниками рынка. Это, безусловно, приведет к отмене контрактов и срыву поставок техники, что ставит под угрозу проведение посевной компании в стране и спровоцирует снижение инвестиций и рост цен на сельхозпродукцию», — говорится в письме.

Там также отмечается повышение утилизационного сбора предполагается для строительной техники, что, по мнению экспертов, приведет к ее подорожанию на 10 — 15%.

Фото: kzn.ru

В конце письма бизнесмены просят Мишустина провести повторное общественное обсуждение проекта постановления о повышении утильсбора с участием всех заинтересованных лиц.

В Минпромторге отметили, что утильсбор распространяется только на технику, производство которой освоено российскими производителями, имеющими необходимые компетенции и производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса.

«Предлагаемые изменения не приведут к росту цен на российскую продукцию, поскольку рынок специализированной техники отличается высокой степенью конкуренции. Загрузка отечественных предприятий в настоящее время не превышает 55% — следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли присутствия отечественных производителей на рынке», — отметили в ведомства.

Ранее появилась информация, что в России могут увеличиться тарифы на тепло- и электроэнергию. Причина — увеличение утильсбора на технику для горных работ. Сообщалось, что сборы на спецтехнику могут повысить в 2—4 раза, на автомобили — на 25%. В Минэнерго опровергли это.