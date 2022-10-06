Ввод жилья в России вырос на 21% за девять месяцев

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ввод жилья в России за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21% — до 75,9 миллиона квадратных метров, написал в telegram-канале вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

— Это отличный промежуточный результат, который уже дает уверенность, что по итогам года мы можем пойти с опережением графика 2021 года и поставить новый рекорд, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году в России всего построили 92,6 миллиона квадратных метров жилья — это стало рекордом за всю историю страны.

В Татарстане в начале сентября введено в эксплуатацию 2,5 млн квадратных метров жилья — это 91% от годового плана.



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Илина Хакимова