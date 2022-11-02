После модернизации мощность производства галобутиловых каучуков «Нижнекамскнефтехима» увеличится на треть

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Единственный производитель галобутиловых каучуков (ГБК) в России «Нижнекамскнефтехим» планирует нарастить объем выпуска ГБК со 150 тысяч до 200 тысяч тонн в год. Этот ценный продукт нефтехимии используют при изготовлении бескамерных шин, набирающих популярность благодаря своей надежности, безопасности и долговечности. Во всем мире ГБК производят только три компании, при этом нижнекамское предприятие СИБУРа является мировым лидером по объему выпуска этого вида каучука на одной площадке.

Ришат Хатмуллин, заместитель директора завода БК по развитию:

— Галобутиловые каучуки используют в качестве герметизирующего слоя при изготовлении бескамерных автомобильных шин. За счет этого компонента они становятся не только более экологичными, но и экономичными, позволяя сократить расход топлива. Спрос на эту продукцию всегда превышает предложение, поэтому было принято решение о расширении производства.

На территории НКНХ, в периметре действующего производства ГБК, возводятся новые мощности. Завершены работы по подготовке фундамента, установлено основное технологическое оборудование — насосы, емкости, колонны, теплообменное оборудование и аппараты с мешалками. Сейчас продолжается монтаж трубопроводов, сетей электрообеспечения. Общий прогресс по проекту превысил 62%. Запуск обновленного производства ГБК запланирован в 2023 году.

Валерий Комаров, старший менеджер отдела строительства «Нижнекамскнефтехима»:

— Это грандиозный проект — одновременно проходит модернизация существующего производства, установка нового технологического оборудования, строительство новой распределительной подстанции. Будет смонтировано более 1 100 тонн нового технологического оборудования, 2,5 тысячи металлоконструкций, больше 430 км кабельной продукции, порядка 5,5 тысячи кубов монолитного железобетона.

В строительно-монтажных работах ежедневно участвуют больше 300 человек из отечественных подрядных организаций. Увеличение выпуска ГБК предусматривает дополнительное строительство шести новых установок — они уже прошли все необходимые экспертизы. Остальные 16 установок ждет большое техническое перевооружение: планируется заменить насосы на более мощные с модернизацией устаревшего электрооборудования, увеличить диаметры трубопроводов, и прочее.

На линиях, где производят галобутиловый каучук, все процессы проходят на герметичном оборудовании. Устанавливаемое оборудование на узлах дегазации и галоидирования полностью герметично, имеет двойные торцевые уплотнения. Герметичные насосы исключат утечку продуктов, применяемые технологии позволят очищать воздух от пыли каучука, а все отдувки углеводородов из системы будут выведены на факел. Это позволит максимально минимизировать воздействие на окружающую среду.



Система управления новым оборудованием полностью компьютеризирована, управление технологическими процессами станет комфортнее и безопаснее. Вместо иностранного производителя АСУТП, который был заявлен в первоначальном варианте проекта модернизации, удалось оперативно найти отечественного: новые производства будут работать на системе управления компании «Прософт-Системы».

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Первоначальный годовой объем выпуска ГБК на площадке «Нижнекамскнефтехима» составлял 40 тысяч тонн в год. В 2012 году производство увеличилось до 100 тысяч тонн в год, в этот же период оно произошло техническое перевооружение. А позже объемы удалось нарастить до 150 тысяч тонн в год. Впереди новый рубеж — 200 тысяч тонн.