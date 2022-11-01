Минтимер Шаймиев: «Именно сегодня как никогда необходимо возрождение духовности нашего общества»

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев выступил на открытии Международной конференции «Реставрация, консервация и музеефикация археологического дерева и органических материалов» в здании Национальной библиотеки республики.

Он отметил, что в регионе находятся сразу три объекта, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Отрадно, что в нашей республике к восстановлению исторического наследия многонационального народа Татарстана, через Республиканский фонд «Возрождение», сопричастно огромное количество благотворителей. Прекрасным результатом этого грандиозного, слаженного труда стало включение историко-архитектурного комплекса Казанский Кремль, Болгарского историко-археологического комплекса, а также Успенского собора и монастыря острова-града Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы гордимся тем, что все три объекта Всемирного наследия Приволжского федерального округа находятся в Республике Татарстан, — сказал он.

Шаймиев также подчеркнул, что в Татарстане реализуются новые проекты, направленные на возрождение духовности.

— Как мы все видим и понимаем, именно сегодня как никогда необходимо возрождение духовности нашего общества. Президент нашей многонациональной страны Владимир Владимирович Путин недавно в своем ярком выступлении на итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул: «Развитие должно идти именно в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да, у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы — оно часто только на поверхности разное, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека. И чрезвычайно важно общее, общий фундамент, на котором мы, безусловно, можем строить и должны строить свое будущее». И мы с вами идем по этому пути, реализуя поистине уникальные проекты, одним из которых является Музей археологического дерева «Татарская слободка» Государственного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», — заключил он.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, на прошлой неделе Минтимер Шаймиев встретился с директором департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринатом Аляутдиновым. Они обсудили некоторые вопросы сотрудничества в сфере культуры, образования и исторического наследия.



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Максим Кокунин