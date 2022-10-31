В Казань из Набережных Челнов для боевого слаживания направили больше 800 человек

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе аппаратного совещания сообщил, что в ходе частичной мобилизации из автограда на боевое слаживание в танковое училище Казани направлено около 800 человек. Об этом пишут на официальном сайте города.

Военнослужащим единоразово выдали 20 тысяч рублей и мешки с продуктами и вещами первой необходимости. Кроме того, оказывается адресная помощь семьям: бесплатное посещение детских садов и секций, бесплатное питание в школах. Также планируется освободить мобилизованных от уплаты имущественного налога и выделить средства для обеспечения проезда.



Фото: realnoevremya.ru

— Ничего важнее поддержки семей военнослужащих сегодня нет. Крупные предприятия найдут возможности для поддержки семей челнинцев, отправленных на службу. В течение этой недели, с 1 по 7 ноября, главы районов города посетят все без исключения семьи, откуда были отправлены наши бойцы, чтобы встретиться, поговорить, понять, какие вопросы требуют внимания с нашей стороны. Это и моральная, и человеческая поддержка, — отметил глава.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня сообщил, что задача по частичной мобилизации в республике выполнена. Начальнику училища генерал-майору Кириллу Кулакову необходимо должным образом организовать работу по экипировке и подготовке воинских подразделений.

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Елизавета Пуншева