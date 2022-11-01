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Власти России прорабатывают решение об экспортной пошлине на уголь

13:49, 01.11.2022
Власти России прорабатывают решение об экспортной пошлине на уголь
Фото: wikipedia.org/Anna Uciechowska

Власти России ищут источники покрытия дефицита бюджета и рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями, сообщает «Коммерсант».

Обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае превышения пошлины. По оценкам аналитиков, в результате бюджет сможет получить порядка 100 млрд рублей в год.

Отмечается, что в случае введения пошлины возрастет давление на бизнес угольных компаний, которые сейчас терпят трудности из-за эмбарго ЕС, огромных дисконтов, дорогой логистики и крепкого рубля.

Минпромторг и Минфин ранее договорились о повышении уровня «отсечки» для нулевого акциза на сталь. Полную отмену акциза на жидкую сталь признали нецелесообразной, но решили поднять «отсечку» по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой.

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Маргарита Головатенко
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