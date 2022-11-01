2 ноября оркестр Александра Сладковского даст концерт «Виртуозы гитары»
2 ноября в 18:30 в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского «Виртуозы гитары».
В этом году программу концерта составят произведения латиноамериканских композиторов. Для слушателей прозвучат:
- Танец № 2 мексиканского оркестрового композитора Артуро Маркеса,
- три части из «Ангел-сюиты» для гитары с оркестром выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы (переложение Д. Бородаева): «Песня Ангела», «Смерть ангела», «Фуга и мистерия»;
- концерт Астора Пьяццолы для баяна с оркестром «Аконкагуа»;
- сюита Астора Пьяццолы для гитары и баяна с оркестром «История танго» (оркестровка В. Венедиктова и С. Госса);
- концерт для гитары с оркестром «Кончертанго в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора и гитариста-виртуоза Качо Тирао.
Солисты — Артем Дервоед (гитара), Юрий Медяник (баян), Сергей Шамов (перкуссия). Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте (Узбекистан) Денис Власенко.
Возрастное ограничение: 6+
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