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2 ноября оркестр Александра Сладковского даст концерт «Виртуозы гитары»

11:46, 01.11.2022
2 ноября оркестр Александра Сладковского даст концерт «Виртуозы гитары»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой ГАУК РТ "Государственный Академический Симфонический Оркестр РТ"

2 ноября в 18:30 в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского «Виртуозы гитары».

В этом году программу концерта составят произведения латиноамериканских композиторов. Для слушателей прозвучат:

  • Танец № 2 мексиканского оркестрового композитора Артуро Маркеса,
  • три части из «Ангел-сюиты» для гитары с оркестром выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы (переложение Д. Бородаева): «Песня Ангела», «Смерть ангела», «Фуга и мистерия»;
  • концерт Астора Пьяццолы для баяна с оркестром «Аконкагуа»;
  • сюита Астора Пьяццолы для гитары и баяна с оркестром «История танго» (оркестровка В. Венедиктова и С. Госса);
  • концерт для гитары с оркестром «Кончертанго в Буэнос-Айресе» аргентинского композитора и гитариста-виртуоза Качо Тирао.

Солисты — Артем Дервоед (гитара), Юрий Медяник (баян), Сергей Шамов (перкуссия). Дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Государственного Академического Большого Театра оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте (Узбекистан) Денис Власенко.

Возрастное ограничение: 6+

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