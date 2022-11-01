СМУ-88 завершило строительство первой очереди ЖК Dubrava 2.0 на год раньше срока

Фото: предоставлено пресс-службой ООО СМУ-88

Первые четыре дома ЖК у леса на Дубравной получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Приволжском районе Казани завершилось строительство первой очереди ЖК Dubrava 2.0*. Дома №17 и 20 получили разрешение на ввод в эксплуатацию в сентябре, а дома №19 и 24 — в конце октября. Работы, начавшиеся в декабре 2020-го, заняли у группы компаний «СМУ-88» чуть больше полутора лет и завершились на год раньше срока. Всего в четырех домах находится 410 квартир, это примерно 28,2 тысячи квадратных метров нового жилья.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «СМУ-88»

Фасады новостроек отделаны керамическим кирпичом ручной формовки винных, кофейных и молочных оттенков. Во дворе комплекса обустроили игровые городки, спортплощадки и зоны отдыха — эта территория закрыта для въезда машин. Во всех общественных пространствах ЖК для жителей доступен бесплатный Wi-Fi, а также установлено круглосуточное видеонаблюдение. В домах на первых этажах обустроены холлы с зоной для работы консьержа, просторной колясочной и соседскими центрами — помещением с мягкой мебелью, где при желании можно поработать, провести встречу, дождаться такси или курьера. Из подземного паркинга ЖК можно подняться до своего этажа на бесшумных скоростных лифтах.

«Строительство Dubrava 2.0 шло в довольно непростое время — сначала пандемия, потом санкционные ограничения, уход зарубежных компаний. Мы смогли оперативно перестроить некоторые процессы, приспособиться и продолжить работу, сохранив нашу визитную карточку — соблюдение и опережение сроков сдачи домов, использование при строительстве только качественных и долговечных материалов и высокий уровень надежности и комфорта в связке с эстетикой внешнего вида наших домов», — отметил директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Dubrava 2.0 — уже пятый жилой комплекс, строительство которого СМУ-88 завершает со значительным опережением графика. IQ DOM на Оренбургском тракте, SKYLINE на ул. Новаторов и «Привилегия» на ул. Братьев Касимовых были сданы на полгода раньше срока, а первая очередь жилого комплекса «Малиновка» на ул. Завойского — на целый год.

Строительство домов второй очереди — №21 и 23 — идет согласно графику. Планируется, что дома будут сданы во второй половине 2023 года.

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