В Татарстане ушли в отставку 10 судей

В Татарстане 10 судей ушли в отставку. Это стало известно после заседания Квалификационной коллегии судей региона.

Сообщается, что судьи покинули свои посты по собственному желанию. Среди них главы Алексеевского и Новошешминского районных судов республики.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в отставку ушли бывшие зампредседатели Московского, Приволжского и Советского райсудов. Также свой пост покинули судьи Бугульминского, Зеленодольского, Тукаевского судов, а также двое из Набережночелнинского городского суда.

Напомним, в начале октября в Татарстане назначили новых судей. Так, заместителем председателя Арбитражного суда Татарстана назначена Милена Исхакова. Она занимала должность судьи с 2008 года, возглавляла судебный состав.

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Елизавета Пуншева