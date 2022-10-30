СМИ: Украина требует от США надавить на Израиль с требованием оказать военную помощь
Власти Украины обратились к Соединенным Штатам с просьбой надавить на правительство Израиля, чтобы то начало оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill.
Как заявил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук, кроме США у этой страны нет авторитетов, которых Иерусалим будет слушать. По его мнению, в последние дни в переговорах с Израилем удалось продвинуться «по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной». Они касаются, в том числе, систем оповещения о запуске ракет.
— Это позитивное развитие событий, и мы, конечно же, ожидаем еще большего от Израиля, — заявил Корнийчук.
Сам украинский посол в шутку называет американского представителя в Израиле своим «секретным оружием» в попытках склонить Иерусалим изменить позицию по вопросам предоставления военной помощи Киеву. Также Корнийчук просит у Вашингтона более внимательно следить за тем, соблюдает ли Израиль введенные Западом антироссийские санкции.
— Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в намного более удобной позиции для того, чтобы удостовериться, следует ли Израиль этим санкциям или нет, — говорит он.
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