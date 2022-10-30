Министерство обороны США закупит автоматы АК-74

Министерство обороны США собирается закупить автоматы АК-74 с патронами калибра 5,45 миллиметра или его копий. Об этом сообщается на информационной странице заказа на сайте SAM.gov.

Командование по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси ищет поставщиков автоматов Калашникова типа АК-74 и аксессуаров для него. Однако цели использования оружия не указаны.

Предпочтение отдается оружию из Румынии, России и Германии. При этом подходят не все автоматы, похожие на российские.

Фото: pixabay.com

— Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74, — отмечают правительственные структуры.

Напомним, в 2020 году концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в калибре 5,56×45 мм, принятом на вооружение в странах НАТО. Он стал продолжением семейства моделей АК-12.

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Елизавета Пуншева