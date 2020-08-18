«Калашников» создал автомат, подходящий для стран НАТО
Концерн «Калашников» представил автомат АК-19 в калибре 5,56×45 мм, принятом на вооружение в странах НАТО.
Полноценную презентацию концерн проведет на форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа, передает пресс-служба «Ростеха».
Новый автомат оружейники называют продолжением семейства автоматов, основанных на модели АК-12.
Производители утверждают, что оснастили новый автомат улучшенным и облегченным телескопическим прикладом, доработанным целиком и щелевым пламегасителем.
Длина ствола АК-19 составила 415 мм, весит оружие 3,3 кг.ТехнологииПромышленностьОПК Удмуртия
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