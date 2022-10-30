В Татарстане подходят к завершению 4 программы ремонта по линии молодежной политики

В Татарстане по линии молодежной политики идут четыре программы ремонта. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, в рамках ремонта молодежных центров готовы пять объектов, два из которых сданы на этой неделе в Азнакаевском районе Татарстана и в Казани. В работе остается один объект в Лениногорском районе. Он готов на 98%.

Программа ремонта детских оздоровительных лагерей выполнена на 90%. Из шести плановых объектов завершены три, один из которых, в Апастовском районе, на этой неделе.

— В 98% оценивается готовность подросткового клуба в Алексеевском районе — единственного незавершенного объекта программы, — отметил Фролов.

По программе капремонта зданий Центров психолого-педагогической помощи работы выполнены на 96%. Из 15 зданий готовы 10. Два объекта в Казани отремонтированы на текущей неделе.

По линии спорта в работе остается один объект из 23. Его готовность составляет 96%. На минувшей неделе сданы два объекта — в Набережных Челнах и в Азнакаевском районе.

В сентябре министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщал о выполнении 92% работ по программе ремонта молодежных центров. Программа ремонта детских оздоровительных лагерей была осуществлена на 81%, центров психолого-педагогической помощи — на 94%, объектов линии спорта — на 96%.

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Елизавета Пуншева