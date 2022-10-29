Уполномоченный по правам человека в Татарстане оценила открытость и экологичность «Казаньоргсинтеза»

Фото: Максим Платонов

Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, посетила «Казаньоргсинтез». Целью визита стало знакомство с программой развития предприятия и его экологической деятельностью, а также обсуждение программ улучшения условий труда сотрудников.

Омбудсмен осмотрела промышленную площадку казанского предприятия СИБУРа, посетила производственные помещения и операторные. Представители менеджмента «Казаньоргсинтеза» рассказали о мероприятиях, проводимых для сохранения окружающей среды и минимизации воздействия на нее. Сарие Сабурской продемонстрировали модернизированные производственные мощности на заводах этилена, поликарбонатов, полиэтилена низкого давления.

На предприятии рассказали о том, что за последние 20 лет рост мощности производств «Казаньоргсинтеза» превысил 60%. При этом негативное воздействие на окружающую среду осталось на том же уровне. В то же время за последние 20 лет масса образованных отходов сократилась почти на 50%.

Все модернизационные проекты планировались с учетом ключевого принципа увеличения мощности при сохранении или даже снижение влияния на экологию. Благодаря реализации таких проектов «Казаньоргсинтезу» удалось существенно сократить влияние на окружающую среду. Так, в настоящий момент реальный совокупный объем выбросов со всего предприятия составляет лишь две трети от допустимого и разрешенного проектной документацией и надзорными органами. Этот показатель является достаточным для реализации новых инвестпроектов.

При этом в целом предприятие стало гораздо более открытым при взаимодействии с обществом. «Казаньоргсинтез» проводит регулярные экскурсии для школьников и студентов, особые туры на промплощадку для экоактивистов, семинары и встречи с казанцами по проблемам экологии.

Реклама. ПАО «Казаньоргсинтез»

Также уполномоченному по правам человека представили программу улучшения условий труда на «Казаньоргсинтезе» и первые результаты ее реализации. Напомним, СИБУР объявил улучшение условий труда сотрудников своим приоритетным направлением в регионе. На «Казаньоргсинтезе» проводится масштабная реконструкция столовых, обновление их оборудования, балансирование меню при сохранении средней цены. Вводятся новые стандарты корпоративного транспорта. Компания модернизирует имеющиеся медицинские учреждения и переводит их в центры здоровья. Идет планомерная замена спецодежды на улучшенную и более безопасную. Отдельный проект — создание современного рабочего пространства.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская:

— Отрадно видеть, что компания заботится и о своем персонале, и о том, как деятельность промышленного предприятия может отразиться на жизни горожан, на условиях проживания в соседствующих с заводом жилых комплексах. На «Казаньоргсинтезе» мы увидели пример современного подхода к этим вопросам, когда компания ответственно относится к комплексу социальных и экологических задач. В отношении рабочих мест стоит сказать, что в нефтегазохимии в силу специфики отрасли традиционно уделяется особое внимание к условиям труда. Здесь мы видим, что компания старается применять наиболее передовой опыт в организации труда и охране здоровья сотрудников. Ключевое — предприятие демонстрирует открытость и экологичный подход при реализации инвестпроектов.