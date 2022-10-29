В Казани осудят бывшего сотрудника полиции за получение взяток с иностранцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего полицейского-водителя полка ППСП УМВД Казани. Он обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, с марта по май текущего года обвиняемый, находясь на службе, останавливал иностранных граждан для проверки документов и находил у них нарушения правил пребывания. Они звонили друзьям, которые через знакомую полицейского передавали взятки в размере от 4 до 7 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал их к ответственности.

Причастность к совершению преступления бывший полицейский признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июне замначальника полиции по оперативной работе Бавлинского района, подполковник Алмаз Шакиров был приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей. Он и двое его бывших коллег признаны Бавлинским горсудом виновными в серии преступлений, включая получение взяток, воспрепятствование правосудию и понуждение свидетеля к даче ложных показания.



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Максим Кокунин