В Чистополе включат в реестр памятников усадьбу купца Авдеева

Памятник в аварийном состоянии

В Чистополе провели экспертизу выявленного объекта культурного наследия «Усадьба городская: главный дом, флигель» на ул. Карла Маркса, 22. Исследование проводили, чтобы решить, насколько целесообразно включать старинный комплекс в Единый государственный реестр памятников истории и культуры. Экспертом выступил замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Альберт Саляхов.

При этом флигель, одноэтажное здание, уже был в реестре памятников — это «Дoм, гдe в 1941—1943 годах жили писатель Лeoнoв Л.Д. и поэт Ceльвинcкий И.Л.». А вот у главного дома усадьбы, двухэтажного строения, предмет охраны не был определен, его включили в перечень выявленных ОКН на основании приказа Комитета РТ по охране ОКН только в сентябре этого года.

Фото: tatarstan.vsedomarossii.ru

— На сегодняшний день двухэтажный жилой дом (литер А) находится в муниципальной собственности, не используется, состояние неудовлетворительное; флигель (литер Б, Б1) находится на балансе ГБУК РТ «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник», не используется — в аварийном состоянии, — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Чистополь XIX века — купеческий город

Усадьба расположена в центральной части Чистополя на улице Карла Маркса (бывшая Екатерининская). В городе сохранилась малоэтажная застройка, представленная кирпичными и деревянными домами на несколько кварталов в историческом центре. На главных улицах доминируют красивые купеческие двухэтажные особняки, а также казенные и общественные здания середины XIX — начала ХХ вв., сообщает эксперт:

— Разнообразно представлены их фасады, где в незначительной степени проявляет себя классицизм, зато господствует отвечавшая купеческим вкусам эклектика с многообразием стилистических изысков, с переливами древнерусского и народного татарского зодчества, вплоть до отказа от всякой вычурности и перехода к лаконичному модерну, иногда в любопытном деревянном исполнении.



Выявленный ОКН «Усадьба городская: главный дом, флигель» расположен на улице Карла Маркса (бывшая Екатерининская). Фото: скриншот акта ГИКЭ

В XIX веке Чистополь считался купеческим городом, здесь было много предприятий, но главным было хлебное дело. Именитые чистопольские купцы Челышев, Шашина, Чукашевы заработали свой капитал на хлеботорговле и хлебопереработке. На средства предпринимателей в городе строили храмы, больницы, школы, училища, ночлежные дома, развивали городское хозяйство.

Главной торговой улицей была Архангельская (ныне Ленина), на большой площади у Спасской церкви построили протяженное двухэтажное каре Гостиного двора, от которого к югу вереницей тянулись частные дома с магазинами на первых этажах. Фасады торговых зданий в своем большинстве вычурные, зазывающие покупателей, отмечает эксперт.

К югу вереницей тянулись частные дома с магазинами на первых этажах. Фото: скриншот акта ГИКЭ

Чистопольские мещане обитали подальше от оживленного центра. Дома их в основном были одноэтажными, на невысоком цоколе и, в отличие от богатой Елабуги, не имели ворот, которые оставались привилегией только самых богатых купеческих особняков.



— Именно добротные мещанские дома, маленькие, но теплые, приютили большинство эвакуированных сюда в 1941 советских писателей — в подобных домах жили в эвакуации Твардовский, Тренев, Федин, Ахматова, Гроссман и другие столичные поэты и писатели, — говорится в акте экспертизы.

Главный двухэтажный кирпичный дом принадлежал чистопольскому купцу Владимиру Федоровичу Авдееву. Фото: скриншот акта ГИКЭ

Усадьба купца Авдеева

Исследуемый комплекс представляет собой образец городской купеческой усадьбы конца XIX — начала XX веков. Главный двухэтажный кирпичный дом принадлежал чистопольскому купцу Владимиру Федоровичу Авдееву, который торговал посудой и железными изделиями — магазин был во флигеле. Годовой оборот хозяина дома составлял 50 тысяч рублей, а совладельцем усадьбы был и купец Д.Т. Авдеев.

В середине XIX века, по данным экспертизы, квартал с усадьбой Авдеевых был нарезан на множество узких прямоугольных участков, вытянутых, как правило, в глубину двора. В начале квартала был Никольский собор, в конце — двухэтажное кирпичное здание аптеки.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

В Госархиве Татарстана есть материалы Чистопольской городской управы с прошением о постройке каменного одноэтажного дома мещанину Петру Ефремову Логутову. На плане Чистополя литером А обозначено место участка Логутова. Местоположение и архитектурное проектное решение каменного одноэтажного дома совпадает с флигелем усадьбы Авдеева, позднее крыша которого была дополнена деревянным аттиком с лучковым фронтоном и угловыми парапетными столбиками, сообщает эксперт.



Представление об историческом облике двухэтажного жилого дома и одноэтажного флигеля на конец XIX века могут дать фотографии того периода, отображающие фронт застройки домовладений по ул. Карла Маркса (бывшая Екатерининская). Дом с флигелем соединяли арочные проездные ворота.

— Вероятно, в начале XIX века оба домовладения были объединены и к одноэтажному флигелю была пристроена одноэтажная торговая лавка, решенная в едином архитектурном облике с одноэтажным флигелем, таким образом единственный заезд во двор был решен через проездные арочные ворота, — отметил Альберт Саляхов.

После революции дом национализировали и многие годы использовали под многоквартирное жилье. «Когда-то просторные комнаты перегородили картонно-фанерными перегородками и дом стал похож на большой коммунальный муравейник», — указал эксперт.



В 1941—1943 годах во флигеле жили писатель Леонид Леонов и поэт Илья Сельвинский.

Фото: скриншот акта ГИКЭ

Леонов был эвакуирован в Чистополь в годы войны, проживал здесь с октября 1941 по май 1942. Здесь писатель создал свои произведения «Нашествие», «Левушка», «Золотая карета», поставил пьесу «Нашествие». Поэт Сельвинский приезжал в Чистополь с фронта и жил в доме летом 1942. Здесь он написал пьесы «Ливонская война», «Генерал Брусилов», стихотворение «Комиссар». В 1985 году на стене флигеля установили мемориальную доску.



По итогам исследования эксперт счел обоснованным включение усадебного комплекса в единый государственный реестр объектов культурного наследия России, так как он обладает историко-культурной ценностью.

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Елена Тихонова