Главное о коронавирусе на 29 октября: «мощного подъема» заболеваемости не будет, особенности «цербера»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане продолжается вакцинация против COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 141 человека. Всего на 29 октября в республике зарегистрировано 187 184 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 183 763 человек, за минувшие сутки — 212. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 44 человек.

В Казани продолжается вакцинация против коронавируса. Привиться по-прежнему можно «Спутником V». Других вакцин в наличии в городе на сегодняшний день нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала октября в Татарстане выявили всего один случай смерти от COVID-19. О нем оперштаб сообщил утром 21 октября. Умер один житель республики.

Вячеслав Володин призвал США компенсировать издержки от последствий пандемии

За последние сутки в России выявили 7 107 случаев коронавируса, выздоровели 11 527 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 416 922, а выздоровевших — до 20 787 116. Госпитализировали за сутки 1 330 человек. Умерли 79 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 390 029 человек.



ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению COVID-19, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения вируса. По мнению Володина, «США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Хотя бы частичный иммунитет к коронавирусу есть почти у всех россиян, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Поэтому «мощного подъема» заболеваемости из-за возможного распространения подвида омикрон-штамма «цербер» ждать не стоит.

«Принципиальных отличий варианта BQ.1.1 «цербер» от других вариантов «омикрона» нет — как по симптоматике, так и по течению болезни», — объяснила Наталья Пшеничная. По ее словам, он не вызывает более тяжелых осложнений, а в сравнении с «дельта»-штаммом и вовсе должен протекать легче.

Наталья Пшеничная. Скриншот видео youtube.com

Россия и Таиланд заинтересованы в постпандемийном развитии туристической сферы двух стран, считает первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин. По его мнению, тайцев могут заинтересовать посещение не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и Алтая, а также озера Байкал.

В Санкт-Петербурге завели первое в городе уголовное дело по факту фиктивной вакцинации от коронавируса (ч. 1 ст. 237 УК РФ, то есть сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей). Следствие полагает, что две медсестры в прошлом году за вознаграждение выдавали поддельные сертификаты о вакцинации. Их получили как минимум четыре человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Московской области прививку от коронавируса назальной вакциной сделали 5,1 тысячи человек. Всего в регионе закупили почти 600 тысяч специальных насадок для такого способа вакцинации «Спутником V».

Киргизия отменяет режим чрезвычайной ситуации

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 629 740 541 раз, 6 587 818 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 423 583). На второй строчке — Индия (44 646 496), на третьей — Франция (36 962 135), на четвертой — Германия (35 523 412), на пятой — Бразилия (34 815 258).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 138). За ними следуют Бразилия (687 962), Индия (528 999), Россия (382 079, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 353).



За время пандемии было сделано 12 831 496 937 инъекций вакцины против коронавируса.

Киргизия с 1 ноября отменяет режим чрезвычайной ситуации, введенный весной 2020 года. Решение власти страны приняли в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и снижением суточного прироста новых случаев заражения COVID-19.

В Индонезии усиливают санитарный и карантинный надзор над туристами, чтобы «предотвратить крупномасштабное распространение новых вариантов COVID-19». Власти составили список стран, где наблюдается подъем заболеваемости. В нем оказалась и Россия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Премьер Исландии Катрин Якобсдоуттир рассказала, что во время пандемии коронавируса успела написать криминальный роман. Книга «Рейкьявик» вышла в свет в этом месяце. Соавтором стал известный исландский автор детективов Рагнар Йонассон.

В Австралии выявили новый иммунорезистентный и быстро распространяющийся вариант коронавируса XBB. На него пришлась треть от всех 31 636 зарегистрированных за неделю случаев инфицирования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подписать соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. По ее словам, документ «учитывает опыт и подходы стран, накопленные в ходе пандемии COVID-19». Он должен помочь в оперативном противодействии угрозам биологического характера.

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Татьяна Демина